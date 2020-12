Vrnile so se vrste in obred pitja kavice

»Pohitimo na kavico. Še točno deset minut časa imamo za kavo ob šanku, ki je boljša kot tista pri mizi.« Ta stavek, nov v tem že tako norem in absurdnem času, o katerem se bodo pisale knjige in snemali filmi, je včeraj malo pred 11. uro izgovoril marsikateri občan, ki se je sprehajal po Velikem trgu. Tu je ob koncih tedna za Tržačane središče dogajanja. In zato smo tam začeli sprehod po tržaških barih, ki so včeraj po štirih zaporednih sobotah, ko so ponujali samo pijačo za s seboj, lahko svoje stranke ponovno postregli. Tako kot se spodobi. Čeprav s celim morjem omejitev in seveda ob spoštovanju varnostnih predpisov. A s temi omejitvami smo se že skoraj sprijaznili, saj se zavedamo, da obred pitja različnih pijač v barih še nekaj časa ne bo takšen, kot smo ga poznali pred epidemijo novega koronavirusa.

V mestu je včeraj kar mrgolelo ljudi. Polni so bili tako bari kot trgovine. Pred slednje so se zopet vrnile dolge kolone ljudi. Tako značilne za spomladanski »lockdown«. V večini barov so nam povedali, da so bili posli ta teden, ki se končuje, izredno skromni. Natakar bara Pep’s na Verdijevem trgu je rekel, da so imeli med tednom zelo malo dela, kar so pripisali slabemu vremenu. »Danes (včeraj; op.a.) je prvi dan, ko lahko zares rečemo, da imamo veliko gostov. Do 11. ure ljudje kavico spijejo pri šanku, tako namreč predvideva zadnji deželni odlok, nato pa se morajo usesti k mizi. Zaradi teh novih pravil, čeprav se mi zdijo nerazumljiva, se pri nas nihče ni pritožil. Ljudje so strašno srečni, da se lahko spet podružijo v baru. Čeprav za kratek čas. Zato se niti ne pritožujejo,« je razmišljal natakar.