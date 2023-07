Vroč julij z glasbenimi zvezdniki

V Trstu se obeta zelo vroč julij. Tokrat ne mislimo na visoke temperature, temveč na odmevne koncerte in dogodke, ki bodo v mesto poleg krajevnih privabili veliko obiskovalcev iz drugih italijanskih mest in držav.

Živahno bo že prihajajoči teden: italijanski blues in rock zvezdnik Zucchero bo na Velikem trgu z dvojnim koncertom, v torek in sredo uvedel živahno poletno tržaško glasbeno sezono. Čeprav gre za začetek tedna, so v hotelih in drugih nastanitvenih objektih zabeležili približno 80 oziroma 85-odstotno zasedenost, je orisal predsednik tržaške hotelirske organizacije Federalbergi Guerrino Lanci.

Že pred uradno potrditvijo se je dolgo šušljalo o prihodu italijanske rockovske skupine Måneskin , ki je zmagala na Evroviziji 2021 in bo v nedeljo, 16. julija, nastopila na stadionu Rocco. Kar številni so si že veliko časa prej poleg vstopnice zagotovili tudi prenočitev v Trstu, tako da so dobra dva tedna pred koncertom nastanitve 70-odstotno zasedene. Kdor pride od daleč se ponavadi tu ustavi vsaj dve noči, je še orisal predstavnik hotelirjev. Kdor kupi vstopnico in prespi v Trstu lahko med drugim računa na manjši popust, ni mu treba plačevati provizije ob predprodaji.

Dan pred priljubljenim mladim bendom na Veliki trg prihaja še Biagio Antonacci. Veliko pričakovanje drugače že dolgo vlada za Fantom iz opere, najstarejši muzikal Broadwaya, ki bo v torek v tržaškem gledališču Rossetti doživel svojo italijansko premierno uprizoritev.

Navdušene oboževalce in oboževalke bo vabil do 16. julija.

Več v nedeljskem Primorskem dnevniku.