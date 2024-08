Vročinski val v Trstu trajal skoraj mesec dni

Vročinski val, ki se bo v ponedeljek zaključil, je v Trstu trajal skoraj en mesec. Zadnjič je vročina popustila 20. julija. Odtlej je bila po podatkih meteorološke opazovalnice deželne agencije za okolje Arpa povprečna 24-urna temperatura v Trstu vseskozi višja od 25 stopinj Celzija. kar je na območju z omiljenim sredozemskim podnebjem predpogoj za vročinski val (sosledje pa mora trajati vsaj tri zaporedne dni). Od 21. julija do vključno včeraj se je povprečna temperatura v Trstu vseskozi obdržala nad 25 stopinjami Celzija. Ob vplivu morja so bile zelo tople in vlažne zlasti noči, visoke pa so bile tudi dnevne temperature. Najhuje je bilo ponoči zlasti v zadnjem obdobju, ko so se najnižje nočne temperature od 10. do 15. avgusta vseskozi zadrževale nad 26 stopinjami Celzija, dan pred velikim šmarnom pa se temperatura sploh ni spustila pod 27 stopinj Celzija. Najvišjo dnevno temperaturo pa je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa v Trstu namerila 19. julija, ko se je živo srebro povzpelo na 35 stopinj Celzija. Bodisi julija kot avgusta pa je bila povprečna vlaga več kot 60-odstotna, kar je povečevalo toplotno obremenitev.

V Boljuncu je vročinski val prav tako kot v Trstu trajal od 21. julija, saj se je odtlej povprečna 24-urna temperatura vseskozi zadrževala nad 25 stopinjami Celzija. Ob nekoliko večji oddaljenosti od morja so bile noči rahlo bolj sveže kot v Trstu, dnevi pa toplejši. Najvišjo dnevno temperaturo v tokratnem vročinskem valu smo v Boljuncu namerili 14. avgusta, ko se je živo srebro povzpelo na 35,7 stopinje Celzija, najvišjo dnevno temperaturo v tekočem letu pa 18. in 19. julija, in sicer 35,9 stopinje Celzija.