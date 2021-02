Vrste podpisnikov vse gostejše

Skoraj ni več kraja na Tržaškem, kjer bi ne načrtovali zbiranja podpisov za predlog zakona proti fašistični in nacistični propagandi. Tudi pretekli konec tedna je bilo marsikje živahno. Tržaška občinska svetnica Valentina Repini (Demokratska stranka), ki je prva predlagala podpisno akcijo v slovenskih vaseh, je v nedeljo podpornike spet pričakala na dveh prizoriščih. Dopoldne se je v Bazovskem domu v Bazovici dokopala do nekaj manj kot 95 podpisov, v Ljudskem domu v Trebčah pa jih je v popoldanskih urah zbrala slabih 40.

Na svoj račun je prišla tudi občina Zgonik. V soboto sta podžupan Igor Černjava in občinska odbornica Martina Budin iz vrst liste Skupaj-Insieme pod streho spravila petdeset podpisov. Na Placu v Repnu sta v nedeljo domačine sprejeli Lorena Ravbar in Jan Škabar (Napredna lista).

Stranka komunistične prenove pa vabi v sredo od 17. do 19. ure na svoj sedež v Nabrežini. Z zbiranjem nadaljuje tudi Stranka Slovenska skupnost: občinska svetnica Eva Žerjul je v soboto dežurala v Vodnikovem domu v Dolini, prisotni pa so bili tudi na sedežu SSk v Nabrežini. Naš fotograf je podpisovanje v svoj objektiv tokrat ujel v Zgoniku, Bazovici in Repnu.