Vrt glavne bolnišnice poimenovali po kirurgu Michelettiju

Kdo je to, se najbrž večina bralcev sprašuje. To je italijanski zdravnik, ki je 18. avgusta 1946, pred 78 leti, več kot 24 ur oskrboval ranjence v eksploziji na plaži Vergarola v Pulju. V zrak je takrat zletelo 28 protioklepnih nemških in italijanskih min, ki so jih bili izvlekli iz morja in so na obali nezastražene čakale na uničenje. Življenje je v nesreči izgubilo kakih 70 ljudi, po oceni nekaterih celo več kot 100.

Tistega dne je italijansko športno društvo Pietas Julia organiziralo tekmovanje v vodnih športih - plavanju, vaterpolu in skokih s trampolina, ki je na plažo pritegnilo številne obiskovalce. Prisotnost eksploziva jih ni vznemirjala in so se brez strahu gibali v njegovi bližini. Malo po 14. uri je počilo.

Vzrok eksplozije do danes ni razjasnjen. Lahko je prišlo do samoaktivacije min, morda je nesreči botrovala neprevidnost kopalcev ali pa je šlo za namerno povzročitev – za nobeno od teorij ne obstajajo zadostni dokazi. Vsak jo seveda interpretira po svoje. Odnosi med Italijani in Jugoslovani seveda niso bili prijateljski, tako da so številni prepričani, da je bila eksplozija podtaknjena iz želje po zastraševanju Italijanov. Dogodek je seveda prispeval k množičnemu izseljevanju istrskih Italijanov v Italijo.

Geppino Micheletti je v eksploziji izgubil dva otroka, Renza in Carla, stara šest in devet let, brata in svakinjo. Kljub nepopisni očetovski bolečini, je tistega dne več kot 24 ur skrbel za ranjene in pohabljene, ki so jih prepeljali v puljsko bolnišnico Santorio.

Na začetku leta 1947 se je družina Micheletti izselila in v Italijo, v Narno – takrat so mu podelili državno medaljo za pogum, 18. avgusta 2008 so mu postavili spomenik na Trgu Rosmini v Trstu. Umrl je leta 1961.

