Vsaj 1500 ljudi na tržaškem pomolu: ustavite orožje!

Velika množica ljudi, po ocenah kvesture 1500 ljudi, se je točno ob poldne zbrala na pomolu Audace v Trstu in se pridružila tihi molitvi predstavnikov različnih veroizpovedi. Skupaj so – v tišini – zahtevali, naj na Bližnjem vzhodu preneha vojna, ki je že terjala na tisoče življenj. Pomol Audace je bil najbrž samo ob Barcolani bolj poln kot danes, 5. novembra.

Pobuda za skupen trenutek zbranosti za mir je prišla iz vrst tržaške islamske skupnosti, točneje od njenega predsednika Omarja Akrama, ki je ob koncu skoraj nadrealne tišine ponavljal: »Napadi na civilne žrtve so vedno vredni obsodbe, tu ni izjem. Otroci so vsi enaki in ne zaslužijo smrti.«

Njegov predlog je prepričano podprl Enrico Trevisi, tržaški škof Henrik, odločen zagovornik sodelovanja med različnimi mestnimi skupnostmi in borec proti krivicam (kot je dokazal tudi v teh dneh, ko je javno zahteval, da se migrantom, ki prihajajo v Trst po balkanski poti, zagotovijo bolj človeške razmere). »Lepo je, da smo skupaj izrazili prepričanje, da Bog ne želi nobene vojne,« je po 15-minutni tišini izjavil škof. »Ne smemo dovoliti, da bi sovraštvo prevladalo. Bog to sprašuje vernike različnih veroizpovedi. Naše bratstvo naj bo nalezljivo.«

Akram in Trevisi sta k skupni molitvi povabila tudi ostale predstavnike mestnih verskih skupnosti (na pomolu se jima je na primer pridružil anglikanski pastor Aleksander Erniša), zlasti pa rabina in verskega vodjo tržaške judovske skupnosti. Eliahu Alexander Meloni je na pomolu dejal, da lahko vsakdo simpatizira za svojo stran, pomembno pa je pokazati Trstu in Evropi, da kljub različnosti znamo sobivati.