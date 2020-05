Ljubitelji vklesanih mišic so končno lahko ponovno obuli telovadne copate in začeli z dvigovanjem uteži v sveže razkuženih prostorih svojega najljubšega fitnesa. V drugo fazo koronavirusnih izrednih razmer so hrami perfektne telesne forme sicer stopili že minuli teden, ko sta državna in deželna vlada odredili odprtje večine trgovskih obratov.

Obiskali smo fitnes center športnega društva Bor na Stadionu 1. maj, kjer stare in nove člane sprejemajo pod geslom Vsak dan je dober za vadbo, in fitnes A&R v Ulici Flavia, kjer so šele včeraj dopoldan odprli telovadnice. Za razkuževanje so si poleg gelov in čistil nabavili ozonizator, članom pa ob vhodu delijo nova pravila, ki so sicer zelo podobna že ustaljenim dobrim higienskim praksam.