Sovodnje so v nedeljo znova zaživele v znamenju tradicionalnega martinovanja, s katerim so obeležili praznik svojega zavetnika, sv. Martina. Prireditev, ki jo je organiziralo Kulturno društvo Sovodnje, se je tudi letos izkazala kot pomembna priložnost za srečanje, druženje in krepitev vezi v skupnosti.

Praznovanje se je začelo s kulturnim uvodom, za katerega je poskrbel društveni otroški pevski zbor Kapljice pod vodstvom dirigentke Jane Drassich. Sledil je tradicionalni blagoslov kmečkih pridelkov in orodja, ki ga je opravil domači župnik Renato Podbersič. Organizatorji so se ob tej priložnosti zahvalili vsem odbornikom, društvenim prijateljem, pekom, lovcem in vaškim kmetom, ki s svojim delom ohranjajo to dragoceno tradicijo.

Spomnili so se Markežiča

Letošnje martinovanje je zaznamoval tudi spomin na dolgoletnega sovodenjskega župnika, gospoda Marijana Markežiča, ki se je poslovil v četrtek, le dva dni po svojem 75. rojstnem dnevu. Zbrani so se z hvaležnostjo spomnili njegovega skoraj petdesetletnega neutrudnega duhovniškega in prosvetnega delovanja, s katerim je pustil neizbrisen pečat v verskem, kulturnem in družbenem življenju Slovencev na Goriškem in širši okolici. V Sovodnjah se ga bodo spomnili kot nasmejanega in prijaznega človeka, ki je znal prisluhniti vsakomur ter s svojo predanostjo bogatil skupnost.

Živahno je bilo tudi na ploščadi pred Kulturnim domom, kjer so domačini na stojnicah ponujali umetniške in okrasne izdelke ter raznovrstne domače dobrote. Posebno mesto sta imeli stojnici sovodenjskega vrtca in osnovne šole, ki bosta zbrana sredstva namenila potrebam šolske skupnosti.

Dogajanje je dodatno obogatila fotografska razstava z naslovom Atenski murales, ki so jo slovesno odprli že v petek v notranjih prostorih Kulturnega doma Jožefa Češčuta. Odprtje se je začelo z glasbenim nastopom učenk Glasbene matice, in sicer violinistke Sofije Marussig iz razreda prof. Ambre Cossutta ob klavirski spremljavi Marte Marussig. Zbrane je nagovoril predsednik Kulturnega društva Sovodnje Denis Galliussi, ki je predstavil domačega fotografa Joška Prinčiča in njegovo delo.

Joško Prinčič se s fotografijo ukvarja od začetka sedemdesetih let. Je eden od ustanoviteljev fotokluba Skupina 75 ter dolgoletni organizator fotografskih dejavnosti na Goriškem. Razstavljal je v Italiji, Sloveniji, Bosni in Hercegovini ter drugih evropskih državah in prejel več pomembnih fotografskih priznanj. Razstava, ki je nastala na pobudo društvenih odbornikov, prinaša izbor fotografij ulične umetnosti, ki jih je avtor posnel med večmesečnim bivanjem in vsakodnevnim raziskovanjem ulic v grški prestolnici. Številni ujeti grafiti izvirajo iz obdobja hude gospodarske krize leta 2010 ter obiskovalce s svojo močno izraznostjo nagovarjajo k razmisleku o revščini, socialnih pravicah, enakosti in upanju. Skozi motiv oči, ki prevladuje v vizualni podobi razstave, avtor obiskovalca vabi, naj ne ostane le pasivni opazovalec, temveč aktivno sodeluje pri razkrivanju sporočil, ki jih pošilja sodobna ulična umetnost.

Na petkovem odprtju je avtor obiskovalce osebno popeljal skozi razstavo in podrobneje opisal vsako fotografijo, prijeten večer v prepletu glasbe, umetnosti in osebnih pripovedi pa se je zaključil z druženjem ob kostanju, mladem vinu in kuhanih štrukljih, ki so jih pripravile članice društva. Za vse, ki si razstave še niste ogledali, bodo vrata Kulturnega doma odprta še danes od 9.30 do 11.30 in od 18. ure do 19.30, ter v četrtek, 19. novembra, med 10.30 in 11.30.

Praznično v Rupi in Gabrjah

Svetega Martina so v nedeljo počastili tudi v Rupi. Po maši je voz s kmečkimi pridelki blagoslovil duhovnik Renato Podbersič. Že prejšnji teden so za martinovanje poskrbeli v Gabrjah, kjer je kulturni program oblikoval mešani pevski zbor Skala pod vodstvom Roberta Jurna. Domači lovci so ponudili golaž, medtem ko so vaščanke in vaščani prispevali sladice. Razstavili so tudi izdelke, ki so jih mladi ustvarjalci oblikovali med letošnjo poletno delavnico Prijateljè Art Experience v organizaciji društva Skala.