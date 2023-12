Vsakemu pristaja drug odtenek

Ali obleka naredi človeka? Helena Pertot, barvna svetovalka in profesorica italijanščine, ki je pravkar izdala knjigo Harmokromija, meni, da ima naša zunanja podoba velik pomen. Za njo je bistveno, da se njene stranke dobro počutijo v svoji koži.

V novem priročniku spoznamo vedo, poznano kot harmokromija. Ta se ukvarja z barvnim svetovanjem: »Ko obrazu približamo pravo barvo, bodo naše ustnice in oči zažarele. Tudi naša koža bo delovala sveže in zdravo,« je prejšnji petek v Tržaškem knjižnem središču pojasnila Helena Pertot. Občinstvu je zaupala, da lahko s harmokromijo dosežemo tudi nasprotni učinek. Kadar želimo biti neopazni ali nočemo, da nas kdo moti, lahko izberemo primerno barvo, ki bo zameglila naš sijaj.

Meghan in Elizabeta

Tudi znane osebnosti se večkrat poslužujejo barvnega svetovanja: »Ko je Meghan Markle še prebivala v kraljevi palači v Londonu, je bila pogosto tarča kritik. Njeni modni svetovalci so jo zaradi tega oblačili v barve, ki niso poudarjale njenega zunanjega videza,« je pojasnila avtorica. Pohvalila je pokojno angleško kraljico Elizabeto, češ da je ta zmeraj nosila oblačila v primernih barvnih odtenkih: »Če smo pozorni, opazimo, da so igralci v filmih in televizijskih nadaljevankah tako oblečeni, da poudarijo značilnosti svojega junaka, torej če je ta hudoben, starejši, plah,« je dejala.

Urednica Nadia Roncelli je publiki zaupala, da predstavlja Helenina knjiga za založbo Mladika pravi izziv: »Kljub temu, da se naša založba osredotoča na leposlovna dela, smo vseeno izdali priročnik Harmokromija, ki dosega velik uspeh. Knjiga je lepa in lična, kar je sad dela grafičnega oblikovalca Rada Jagodica,« je dodala urednica.