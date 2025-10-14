Vse kar je treba vedeti o 57. Barcolani od A do Ž

Letošnja 57. Barcolana je bila za marsikoga ena lepših. Za nekatere zaradi idealnega vremena, za druge zaradi demokratičnega vetra, ki je bil tokrat prijazen tako do večjih kot do manjših jadrnic. Na morju se je pomerilo več kot 15 tisoč jadralcev, na obali pa so v zadnjih dneh našteli skoraj 400 tisoč obiskovalcev. Tudi letos smo jadralni praznik - malo za šalo, malo zares - povzeli v svojevrstni abecedi, v kateri najdejo prostor številne svetle in tudi nekatere kritične točke večdnevnega dogajanja. Na tem mestu vam ponujamo prve črke našega izbora.

Amaterji

Ob poklicnih jadralcih in boju za absolutno zmago so pravi protagonisti jadralskega praznika vsi ostali, ki si v gneči jader prizadevajo bodisi za dobro uvrstitev bodisi za preživetje lepega dne na morju v prijetni družbi.

Benussijevi kot dinastija

V preteklosti smo pisali o bratih Furiu in Gabrieleju Benussiju. V to jadralsko dinastijo je zdaj s pokončno glavo vkorakala še 18-letna Marta Benussi. Njen oče Furio je tudi letos, tretje leto zapored, zmagal, mlada jadralka pa je s stricem Gabrielejem na jadrnici M07 osvojila izvrstno drugo mesto. Kri ni voda. Družina Benussi je rojena za jadranje.

Cilj

Od 1865 prijavljenih jadrnic jih je do konca letos priplulo kar 1341. To število je eno najvišjih v zadnjih letih.

Čiščenje

Kljub temu, da je bilo mesto od petka do nedelje preplavljeno z ljudmi, ki so nabrežje in okoliške ulice zapustili v poznih nočnih urah, so bile že zgodaj zjutraj ulice čiste. Recimo bobu bob, čistilne službe zaslužijo pohvalo.

Decibeli

Glasna muzika je Ahilova peta tega praznika. Čeprav se organizatorji trudijo, da glasba ne bi preglasila mestnega vrveža, jim to žal ne uspeva. Vsak lokal se opremi s svojimi zvočniki in DJ-ji in ker so ti dogodki v zasebni pobudi, je ukrepanje težko. Drugače je v primeru prekoračitve hrupne vrednosti, zaradi katerih bi lokalna policija lahko ukrepala. Tri lokale je kvestorica dala zapreti zaradi kaljenja javnega reda in miru.