Vse o Slovencih v Italiji na enem mestu

Ko dobimo v Trst obisk tistih, ki naše skupnosti ne poznajo, se moramo pošteno potruditi, da bi jim čim bolj sintetično, a čim bolj popolno opisali slovensko narodno skupnost v Italiji. Pri tem nam bo v kratkem v pomoč nov multimedijski center, ki je svoj prostor dobil v dveh sobicah v tržaškem Narodnem domu.

Skupina novinarjev, ki se je udeležila dvodnevne ekskurzije projekta Primis, je imela včeraj možnost, da si multimedijski informativni center Stik ogleda še pred njegovim odprtjem, ki bo predvidoma potekalo čez nekaj tednov.

Obiskovalci bodo v njem odkrivali pomembne zgodovinske osebnosti slovenske narodne skupnosti v Italiji (avtorji so se odločili v glavnem za ne živeče), njene običaje in navade, tipične jedi ter vsakdanje življenje. Vse to bodo spoznavali v treh jezikih: slovenščini, italijanščini in angleščini. Multimedijski center ponuja ogromno slikovnega in video gradiva, ki ga dopolnjujejo krajši teksti z razlagami.

Ime centra ni naključno, saj se v njem skriva stik, ki ga imata na tem območju dve kulturi, dva jezika in naroda, je novinarjem razložil vodja projekta Ivo Corva. Skozi muzej pa jih je popeljal Andrej Pisani, ki je poskrbel za njegovo oblikovno plat, medtem ko je za besedila poskrbela Jasna Simoneta. Režijo videoposnetkov podpisuje Jasmin Kovic. Za omenjenimi pa se skriva še veliko zaslužnih ljudi, ki so pripomogli k zbiranju vsebin in oblikovanju muzeja.