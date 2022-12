Vse več ljudi prosi za osnovne življenjske potrebščine

Prazniki se za številne šibkejše posameznike ne razlikujejo od vseh ostalih dni, saj se morajo tako kot vedno boriti za preživetje. Dobrodelne organizacije in ustanove se zato niti v prazničnem času ne ustavijo, da ne bi prepustili ranljivejših samim sebi. Letošnje leto je bilo še posebno hudo, saj so zabeležili porast števila posameznikov, ki potrebujejo najbolj osnovno oporo. Tako sta nam povedala Marino Michelazzi, prostovoljec centra Elide v Ul.Valdirivo in Vera Pellegrino iz tržaške škofijske Karitas.

