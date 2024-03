Vse več mrkih obrazov, ker ljudje ne sledijo srcu

Manca Košir je novinarka, pesnica, univerzitetna profesorica, lahko bi rekli izjemna ženska. Ob mednarodnem prazniku žensk je bila gostja večera Valovanje ženske duše v Tržaškem knjižnem središču. Ob njej je spregovorila ravno tako izjemna ženska, pesnica in filozofinja Alenka Rebula. Govor je bil o poeziji.

Manca Košir je svojo poklicno kariero začela v vlogi filmske igralke in manekenke. Leta 1967 je zaslovela z vlogo Janice v filmu Breza, ki ga je režiral Ante Babaja. Nastopila je v raznovrstnih filmih, kot so Sreča na vrvici, To so gadi, Ko pride lev in mnogo drugih.

Alenka Rebula je hčerka tržaškega pisatelja Alojza Rebule in slovenske kulturnice Zore Tavčar. Je avtorica pesniških zbirk, leta 2007 pa je izdala priročnik za samovzgojo z naslovom Blagor ženskam, ki je dosegel velik uspeh.

Rebula je prebrala verze iz pesniške zbirke Iz neba do dna. Njena avtorica, Manca Košir, je namreč občinstvu zaupala, da svoje pesmi še bolj ceni, ko jih kdo recitira. V knjigarni so odmevale besede o srcu, domišljiji, pa tudi skromnosti in ranljivosti. Po mnenju Alenke Rebula so prebrani verzi zelo pomembni, saj veliko ljudi ne sledi svojemu srcu, »zaradi tega je na svetu zmeraj več mrkih obrazov«. Njena sogovornica Manca Košir je pripomnila, da kdor živi skromno, bolj ceni življenje. Skromnost je po njenih besedah temelj srečnega življenja. Sama je zelo zadovoljna s svojo življenjsko potjo. »Sem izpolnjeno bitje, živela sem polno in radostno življenje,« je na petkovem večeru pojasnila nekdanja novinarka oddaje Odmevi.

