Vse več polnilnic, za zdaj pa le 39 električnih avtomobilov

Polnilnic za električne avtomobile je po državi vse več. Samo lani je bilo postavljenih 10.748 novih polnilnic, štiri tisoč od teh samo v zadnjih treh mesecih. V Trstu jih je okrog deset z več vtičnicami, upravlja pa jih družba Hera - Estenergy. Zaradi majhnega števila električnih vozil, na Tržaškem naj bi bilo registriranih samo 39 električnih in 1528 hibridnih od skupno 128.746 vozil, polnilnice večinoma samevajo. Kljub temu bo treba še naprej pospeševati uvajanje polnilniške infrastrukture, saj Evropski zeleni dogovor predvideva, da bo za električna vozila do leta 2025 na voljo milijon polnilnih mest. Sodeč po trenutni sliki smo od te ciljne vrednosti še zelo daleč.

Pa poglejmo, kje v Trstu lahko vozniki napolnijo svoje avtomobile. V Barkovljah, in sicer na Trgu 11. septembra, stoji ena polnilnica za polnjenje električnih in priključnih hibridnih vozil, in je opremljena z vtičnico za priklop tipa 2. in z vtičnico tipa 3A. Prva vtičnica lahko polni z močjo 22kW, druga pa je primerna za polnjenje lahkih električnih vozil, saj polni z močjo 3kW. E-polnilnica se nahaja tudi v Rojanu in za Mestno hišo na Trgu Granatieri. Slednja je opremljena z dvema vtičnica tipa 2. Enaki infrastrukturi sta voznikom na razpolago tudi v krožišču pri Bošketu in v Istrski ulici.

V Ulici D’ Alviano (pri nakupovalnem centru Torri D’Europa) stojijo tri polnilnice s vtičnicami tipa 2, ki polnijo z močjo 22kW. Na mestnem nabrežju imajo vozniki na voljo dve postaji s po dvema vtičnicama tipa 2, ki polnita z močjo 15kw. Eno postajo z dvema vtičnicama (tipa 3A in tipa 2) je mogoče dobiti tudi v Ul. Morpurgo med Domjom in Naseljem sv. Sergija. Ena polnilnica se nahaja tudi na Padričah, in sicer pri Znanstvenem parku Area, kjer stoji postaja s štirimi vtičnicami; dve polnita z močjo 7kw, dve pa 22kW.

