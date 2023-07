Vse več poštnih paketov

Od lanskega leta se je delež paketne pošte, naročene preko spleta, na Tržaškem povečal za kar 86 odstotkov. K temu porastu so po navedbah Italijanskih pošt bistveno pripomogli trije centri za distribucijo paketov in pošte ter razširjena mreža dostavnih prevoznih sredstev, med katerimi za tretjino lahko rečemo, da so okolju prijazni. Kurirji lahko tako zagotavljajo dostavo bodisi v mestu kot na podeželju in v manjših ter bolj oddaljenih vasicah.

Pomemben delež omenjenega porasta gre pripisati tudi mreži Punto poste in paketomatov, v katerih lahko kupci shranjujejo pakete do prevzema. Dobro so razpredene tudi samopostrežne točke, na katerih je mogoče nakupe preko spleta tudi vrniti. Italijanske pošte so uvedle tudi nov sistem lokalizacije paketov, s katerim lahko uporabniki sledijo pošiljki preko spletnih aplikacij.