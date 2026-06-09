Vse več stroškov in birokracije, povpraševanje po vinu pa upada

Katere so perspektive in izzivi vinogradniško-vinarskega sektorja, katere pa najpogostejše ovire in najvidnejše spremembe, ki jih tačas doživljajo v tem poslu? Na ta vprašanja znajo najbolje odgovoriti sami proizvajalci ter člani konzorcijev oziroma tisti, ki vino študirajo, ki so vsak dan med trtami in od vina živijo. Uvodna konferenca ob odprtju kongresa Evropskega združenja ekonomistov za vino (EuAWE), ki poteka med Trstom in Koprom in ga prirejajo univerze iz Trsta, Vidma in Primorske, je v konferenčni dvorani Oddelka za ekonomske, poslovne, matematične in statistične vede Univerze v Trstu včeraj v sodelovanju z Kmečko zvezo razvila ravno ta vprašanja in ponudila nekaj zanimivih iztočnic glede aktualne situacije v sektorju.

Svoje izkušnje ter poglede na stalno spreminjajoči se svet vina in na morebitne poti razvoja, ki jih velja ubrati, so ponudili Andreja Škvarč s Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica in iz Centra za selekcijo trte Vrhpolje, Filippo Butussi, vinogradnik in predsednik Konzorcija za zaščito vin Friuli Colli orientali ter ramandolo, Ingrid Mahnič, vinogradnica in predsednica Društva vinogradnikov Slovenske Istre, Noris Vesnaver, vinogradnica in predstavnica združenja Ženske vina FJK, Saša Radikon, vinogradnik in član upravnega odbora Konzorcija za zaščito vin Collio ter Združenja proizvajalcev rebule z Oslavja.

Po uvodnem pozdravu docenta kmetijske ekonomije Gianluigija Gallentija (Univerza v Trstu) so gostje iz FJK in Primorske v pogovoru s Francescom Marangonom (Univerza v Vidmu) nanizali več dejavnikov, ki danes močno obremenjujejo vinogradniško-vinarski sektor. Podnebne spremembe močno vplivajo na trte in letine, vse višji stroški energije na rast cen, nevzdržna birokracija priklepa vinarje k računalniku in jih umika iz kleti, potrošniške navade in načini doživljanja vina pa usmerjajo mlade in manj mlade v vse bolj omejeno seganje po kozarcu žlahtne kapljice. Da o brezalkoholnem vinu sploh ne govorimo.