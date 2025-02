Vse več tujcev bi si dom uredilo v Trstu

Vse več je tujcev, ki bi si radi uredili dom v Trstu. V lanskem letu 2024 so hiše pri nas iskali predvsem Madžari in Avstrijci, vse več pa je tudi Američanov in Nemcev, ki povprašujejo zlasti po stanovanjih in so zanje pripravljeni odšteti tudi zelo visoke zneske. Podatek je razkrila spletna stran Gate-away.com, ki prejema povpraševanja kupcev z vsega sveta, ki iščejo hišo v Italiji.

Najbolj iskana občina ostaja Trst s 75,27 odstotka vlog, sledijo ji Milje s 13,98 odstotka (kar 44 odstotkov več v primerjavi z letom 2023) in še Devin - Nabrežina z 10,75 odstotka vlog. Interesenti se odločajo v glavnem za stanovanja (48,39 odstotka povpraševanj), sledijo jim vile in luksuzna podstrešna stanovanja. Spogledujejo se z luksuznimi nepremičninami, ki lahko presežejo tudi milijon evrov.

V 64,52 odstotka primerov si kupci želijo kupiti že obnovljeno nepremičnino ali vsaj tako, ki bi bila takoj primerna za bivanje. Kar zadeva velikost, pa mora imeti nepremičnina vsaj 120 kvadratnih metrov površine.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.