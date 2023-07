Vseevropsko izkoriščanje delavcev je pereč problem

V Furlaniji - Julijski krajini med 60 in 70 odstotkov delavcev prihaja iz tujine, daleč največ pa jih je zaposlenih v gradbeništvu. Migracije so sicer zaradi ekonomskih razlogov in neugodnih demografskih trendov nujnost, v sindikatih pa ob različnih priložnostih opozarjajo, da so tujim delavcem kratene številne pravice, ki izhajajo iz delovne zakonodaje. O tem, kako zagotoviti socialno varnost vse večjemu delu populacije, ki se srečuje s fleksibilnimi in vse pogosteje tudi z nedostojnimi oblikami zaposlovanja in dela, in kompleksnem vprašanju napotenih delavcev se je govorilo na včerajšnjem mednarodnem posvetu, ki ga je pripravil sindikat Fillea Cgil FVG v sejni dvorani poslopja Autovie Venete v Ul. Locchi.

Cilj posveta je bilo javno spregovoriti o problematiki večanja družbene neenakosti in socialnem dumpingu. Kot je uvodoma povedal deželni sekretar Fillee Massimo Marega, se je v zadnjih letih ta problematika še povečala, saj se je število zaposlenih tujcev bistveno povečalo zaradi različnih bonusov v gradbenem sektorju. Sindikalist je opozoril, da je zelo težko odkriti nepravilnosti, za preprečevanje teh pa bi bilo potrebno bolje organizirati inšpekcijske službe, da bi te lahko bolj dosledno preganjale kršitelje. Sindikati več kot to, da ob različnih priložnostih opozarjajo na pomen načela enakega plačila za enako delo na enakem mestu, ne moremo narediti, je poudaril Marega.