Vsi ulični umetniki si ne zaslužijo nastopa

Zmanjšanje števila območij, ki so namenjena nastopom uličnih umetnikov, skrajšanje njihovih nastopov z dveh na eno uro in omejitev obremenjevanja okolja s hrupom. To so glavne novosti novega pravilnika za ulične umetnike, ki so pred nedavnim s svojimi nastopi spravili v nejevoljo župnika cerkve Sv. Antona Novega in nekatere gostince ter trgovce. Na stran ulične umetnosti je s svetniško pobudo stopil mestni svetnik Demokratske stranke Luca Salvati, ki je na pristojnega odbornika Giorgia Rossija naslovil prošnjo, da bi pripravil omizje, na katerem bi izmenjal stališča s predstavniki uličnih umetnikov, in vzpostavitev delovnega omizja, pri katerem bi sodelovali vsi nosilci interesov (ulični umetniki, gostinci, trgovci in drugi) in iskali skupne točke za konstruktiven dialog.

Odbornik Giorgio Rossi je na včerajšnjem sestanku občinske komisije za kulturo predlagatelju svetniške pobude odgovoril, da se je s predstavniki uličnih umetnikov že srečal v preteklih tednih in da je z njimi redno v stiku. Ob tisti priložnosti jim je predlagal, naj sestavijo seznam umetnikov, podoben tistim, ki ga imajo posamezni poklicni profili, in na ta način vsaj delno regulirajo svoj status. Kot je dejal Rossi, želijo narediti selekcijo oz. izbrati umetnike, ki bi si zaslužili nastopiti na javni površini v Trstu. Po Rossijevih zagotovilih predstavniki uličnih umetnikov niso imeli nič proti predhodni selekciji.