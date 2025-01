Vzgojna ponudba Občine Trst na dosegu klika

Vzgojna ponudba Občine Trst bo v soboto med 10. in 12. uro na dosegu klika. Vsakoletni dogodek Dan otroštva, s katerim želi občina na enem mestu predstaviti družinam občinske jasli, vrtce in druge dejavnosti, bo tudi letos na daljavo, se pravi on line preko občinskih Youtube in Facebook kanalov. Komur ne bo uspelo se povezati v tistem terminu, si bo lahko posnetek ogledal tudi v prihodnjih dneh, so povedali na včerajšnjem predstavitvenem srečanju na občini.

V neposrednem prenosu bodo spregovorili pedagoški koordinatorji, ki bodo predstavili posamezne didaktične in izobraževalne ponudbe, tarife za vpis in pa za storitev kosil, je dodal, pa za projekte, ki jih vsaka struktura ponuja. Slišati bo mogoče za načine vpisa, podrobnosti o pogojih/merilih za sprejetje, časovnih rokih, potrebnih dokumentih, tehničnih aspektih, oblikovanju lestvic in še marsikaj. Ravno tako bo mogoče postavljati vprašanja, ki bodo v realnem času dobila tudi odgovor.

Med ponedeljkom, 13., in petkom, 17. januarja, bodo nato na vrsti dnevi odprtih vrat, priložnost obiska posameznih struktur. Datume in urnike obiskov bodo objavili na spletni strani www.triesteducazione.it oz. www.comune.trieste.it. Novost je letos sodelovanje tudi rekreacijskih središč. Vpisovanja pa bodo potekala od ponedeljska, 13. januarja, do ponedeljka, 3. februarja izključno spletno, preko portala na spletni strani www.triesteducazione. it.