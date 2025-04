Kdo so mladoletniki brez spremstva in zakaj prihajajo

Kaj mladoletnike iz nekaterih držav prepriča, da se odpravijo na balkansko pot vse do Trsta? »Razlog je lahko ekonomski, velikokrat pa med razlogi navajajo tudi talibane v Afganistanu in druge dejavnike,« je bilo slišati na srečanju Kdo so mladoletniki brez spremstva, ki so ga v četrtek (10. aprila) priredili v Domu Brdina na Opčinah.

Tu so spregovorili častni sodnik na tržaškem sodišču za mladoletne Lucio Prodam, vodja urada za priseljevanje in namestnik kvestorja v Trstu Antonio Grande ter Neva Bak, vzgojiteljica zadruge La Quercia, ki mladoletnim brez spremstva ponuja prvi sprejem v domu na obrobju Opčin, pripravlja pa se na selitev v stavbo v vaškem središču. Ravno novica o selitvi je v nekaterih vaščanih vzbudila zaskrbljenost, Multikulturni center Brdina pa je četrtkov dogodek priredil tudi zato, da bi odpravili strahove in spoznavali svet mladoletnih beguncev, je dejala voditeljica večera Nives Cossutta.

Prihodi od leta 2023 močno upadli

V FJK je bilo 28. februarja letos 712 mladoletnikov brez spremstva, v Trstu približno 170, je Prodam postregel s svežimi podatki. Pojasnil je, kako poteka sprejem mladoletnih migrantov, ki v naše kraje prispejo brez staršev. Italijanski zakonik namreč določa, da imajo vse mladoletne osebe enake pravice in da morajo posamezne občine poskrbeti zanje.

Leta 2023 smo na Tržaškem zabeležili vrhunec števila prihodov mladoletnih migrantov. Podatki pa kažejo, da so prihodi od takrat močno upadli. Naracija o izrednem stanju zaradi nevzdržnega števila prihodov pa je še zelo razširjena, je dejal Grande. »V resnici smo pred dvema letoma sprejemali tisoč mladoletnikov brez spremstva, medtem ko jih sedaj sprejemamo okrog 200,« je pristavil.