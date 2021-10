Vzljubila je Trst, ne pa Tržačanov

Življenje Ursule Hirschmann (1913-1991) je bilo en sam vrtiljak. Rodila se je v Berlinu v judovski družini, nato se preselila v Pariz, živela v Trstu, sledila prvemu možu Eugeniu Colorniju v konfinacijo v Ventotene, kjer je sodelovala pri pisanju znamenitega manifesta za zedinjeno in federalistično Evropo. Po moževi tragični smrti se je poročila z Altierom Spinellijem in z njim delila plemenite politične bitke.

Knjiga Ursula Hirschmann: come in una giostra (Ursula Hirschmann: kot na vrtiljaku), ki jo je zgodovinarka Marcella Filippa letos izdala pri založbi Aras, popravlja to krivico in pripoveduje o ženski, ki je prestala marsikaj in bila v vedno v prvi vrsti, ko je šlo za obrambo pravic zatiranih. Knjigo je ob navzočnosti avtorice v tržaškem Muzeju judovske skupnosti predstavila zgodovinarka Marta Verginella, srečanje je povezovala Annalisa Di Fant.

Bila je zelo navezana na brata Otta Alberta, uglednega ekonomista in večkratnega kandidata za Nobelovo nagrado, s katerim sta se pred nacizmom zatekla v Pariz. Tam je srečala italijanskega antifašista Eugenia Colornija (po rodu je bil iz Milana), ki ga je spoznala v Berlinu in s katerim se je leta 1935 preselila v Trst, kjer sta se poročila. Colorni je dobil službo kot profesor na liceju Carducci, Ursula pa se je vpisala na beneško univerzo Ca’ Foscari, kjer je nato tudi diplomirala.

Tržaška leta Ursuli niso ostala v najlepšem spominu. Mesto ji je bilo všeč, Tržačani pa ne. Očitala jim je, da v meščanskih in intelektualnih krogih, s katerimi sta se družila z možem, zapostavljajo ženske.