Vzpenjača med Vejno in Barkovljami

Je mogoče s tirno vzpenjačo dejansko povezati svetišče na Vejni in Barkovlje? To se sprašuje tržaški občinski svetnik liste Progetto FVG Roberto de Gioia, ki je vložil svetniško pobudo, v kateri prosi lokalne upravitelje, naj naročijo izvedbeni načrt za vzpostavitev vzpenjače. Gre za prvo svetniško pobudo Roberta de Gioie v novi politični preobleki, saj je v listo Progetto FVG prestopil pred nedavnim iz skupne liste zelenih in socialistov.

Izkušeni politik je prepričan, da je napočil čas za pripravo konkretnega načrta o izvedbi vzpenjače, o kateri se govori že dolga leta. Dejstvo, da ima Trst vedno več turistov, je po njegovem zadosten razlog, da se s tem prevoznim sredstvom povežejo Barkovlje in svetišče na Vejni.