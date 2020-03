Wärtsilä bo pritisnila na zavoro

Tovarna motorjev finskega koncerna Wärtsilä v Boljuncu bo v prihodnjih dveh tednih, do 27. marca, pritisnila na zavoro, čeprav se ne bo povsem ustavila. Na sestanku s sindikalnimi predstavniki so sklenili, da bo zaradi nevarnosti koronavirusa in splošnega gospodarskega mrka velik del zaposlenih ostal doma na čakanju (v t. i. dopolnilni blagajni), to rešitev so v zadnjem obdobju v tovarni že uporabljali zaradi upada naročil. V sami tovarni bo delalo manjše število delavcev, ki bodo skrbeli za ohranitev minimalne ravni proizvodnje, nekateri uslužbenci pa delajo od doma. V ostalih tovarnah na Tržaškem do včeraj niso sprejeli podobnih odločitev, pod vprašajem je zdaj napovedano ugašanje plavža in koksarne škedenjske železarne. To bi se moralo začeti konec marca.

