Dve leti čakanja, pogajanj in boja

14. julija 2022, pred skoraj natanko dvema letoma, je na Tržaškem eksplodirala socialna bomba. Finska multinacionalka Wärtsilä je svojim delavcem s skopim sporočilom oznanila selitev produkcije ladijskih motorjev v mesto Vaasa na Finskem. Delavci in sindikati so že dan kasneje pred tovarno postavili šotore in odprli sezono boja, njihova prizadevanja so podpirali politiki vseh nazorov. Septembra istega leta je po tržaških ulicah demonstriralo 12.000 ljudi. Odpuščanja so morali Finci tudi spričo odločbe tržaškega sodišča zamrzniti, čakanje na ponovno industrializacijo območja pa se je komaj začelo. Vrstile so se bolj ali manj konkretne zamisli, dlje časa se je zdelo, da bo Ansaldo Energia, podjetje v delni državni lasti, odkupilo območje in tam nastanilo proizvodnjo strojev, potrebnih za zeleni prehod. Februarja letos pa se je v tej zgodbi dogodil še zadnji zasuk. Ladjar Gianluigi Aponte, prvi mož logističnega velikana MSC, je dosegel dogovor za območje, tam bo gradil tovorne vagone.

Sindikalisti so z včerajšnjim dogovorom s podjetjema seveda zelo zadovoljni, saj omogoča ohranitev delovnih mest in pomembne tržaške industrijske sredine. Predsednik združenja industrijcev Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti, ki je v teh zapletenih mesecih igral posredniško vlogo, je pohvalil pogodbo, ki bo omogočila naložbe MSC in nove priložnosti za Tržaško.

Tekom večera so se zaceli vrstiti tudi prvi odzivi tržaške politike. »Čestitam sindikalnim organizacijam in podjetjema za dokazano skrb. Bližamo se rešitvi po dveh letih soočanj, tudi ostrih. Verjamem, da bo ta dogovor omogočil sklenitev obdobja konfliktov in začetek novega obdobja v znamenju razvoja. Slednjega bosta omogočila dve podjetji: eno, ki potrjuje svojo prisotnost v naših krajih, drugo, ki se loteva novih podvigov, od katerih pričakujem marsikaj.« S temi spodbudnimi besedami je dogovor sprejel predsednik Dežele Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga. Poudaril je, da dogovor s sindikati ni zadnji korak pred novo prihodnostjo, vsekakor pa je pomemben in sploh ni bil samoumeven.

Odbornica FJK za delo Alessia Rosolen je poudarila, da je dogovor jamstvo ne le za delavce, ki jih je Wärtsilä poslala na čakanje na delo, temveč tudi za vse zaposlene pri finski multinacionalki in druga podjetja, ki so že in še bodo poslovno sodelovala s tovarno. Odbornik za gospodarske dejavnosti Sergio Emidio Bini je poudaril delo dežele za zagotovitev atraktivnosti območja in omenil ojačitev železniške infrastrukture med Trstom in tovarno pri Boljuncu.

Sedaj pa so na potezi spet delavci. V ponedeljek bo namreč sindikalna skupščina, na kateri bodo sindikalisti kolegom poročali o izkupičku pogajanj. Sledilo bo glasovanje, med katerim bodo zaposleni lahko izrazili svoje soglašanje oziroma nestrinjanje z dogovorjenim. Do konca meseca pa morajo deležniki še podpisati sporazum o prenosu lastništva in industrijski prihodnosti območja. Michelangelo Agrusti je lani med prvimi pogajanji med sindikati in Wärtsilo citiral Fidela Castra: »Hasta la victoria siempre». Do zmage, vedno. Trst, njegovi delavci in njegovo gospodarstvo so ji sedaj korak bliže.