Wärtsilä: Jutri morda čakanje na delo, odpuščanja delavcev pa do konca leta ne

Približno 300 delavcev tovarne Wärtsilä pri Boljuncu bo z avgustom, se pravi z jutrišnjem dnem, lahko na čakanju na delo. Tako je danes dopoldne na tehničnem omizju, ki je tokrat potekalo preko spleta, predlagalo italijansko ministrstvo za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo. Slednje je drugače vztrajalo, da vse ostale vsebine dogovora veljajo še za dodatne tri mesece, se pravi ne več do septembra, temveč konca decembra 2023. To bi pomenilo, da finska družba do tedaj ne bi sprožila novega postopka odpuščanja. Gre za dodatek oziroma predlog spremembe dogovora o prihodnosti obrata, ki so ga soudeležene strani po dolgem dogovarjanju podpisale 30. novembra ponoči.

Multinacionalka, ki je julija lani napovedala selitev proizvodnje ladijskih motorjev na Finsko, je v smeri čakanja na delo pritiskala že dolgo. Sindikati pa na to niso hoteli pristati, dokler ne bi zagotovili jasnega načrta za nadaljnji obstoj in razvoj tovarne. Nedavni predlog japonske družbe Mitsubishi in italijanske Ansaldo Energia naj bi pomagal preseči pat pozicijo. Vlada očitno sklepa, da bo januarja pod streho prevzem tovarne.

Sindikalna trojica FIM CISL, FIOM CGIL in UILM je zaprosila za prekinitev sestanka, ki bo ponovno stekel ob 14. uri.