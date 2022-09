Wärtsilä: sodno obravnavo preložili na 21. september

Prvi narok v postopku proti Wärtsili na tržaškem sodišču, ki bi se bil moral začeti danes, so zaradi tehničnih težav preložili na 21. september. Kot kaže, je do težav prišlo pri prenosu nekaterih aktov in dokumentov. Tržaški sindikati kovinarjev FIM CISL, FIOM CGIL in UILM so avgusta vložili pritožbo proti finski multinacionalki, češ da je kršila 28. člen statuta delavcev in ravnala protisindikalno. 14. julija je Wärtsilä namreč napovedala selitev proizvodnje na Finsko, čeprav je sindikate še marca letos mirila in zagotavljala, da bo kmalu predstavila nov investicijski načrt ter celo zaposlila novo delovno silo.