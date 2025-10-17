»Wunderkammer hoče staro glasbo izvleči iz niše poznavalcev«

Festival Wunderkammer praznuje 20 let konkretnega angažmaja za prepoznavnost glasbene literature preteklih stoletij. Nenavadne ponudbe, multidisciplinarna doživetja, sugestivne lokacije, originalne zamisli in spoštovanje do gledalca, ki ga organizatorji vedno pospremijo k odkrivanju vsebin, so sestavine uspešne tržaške zgodbe, ki bo v jubilejnem letu zaživela od danes do 21. oktobra. Več o vsebinah (vse so dostopne na spletni strani wunderkammer.trieste.it) nam je povedala umetniška vodja festivala, čembalistka Paola Erdas.

Kaj se je v teh letih spremenilo znotraj festivala, katere pa so stalnice?

Naša stalnica je ponujati občinstvu nekaj čudovitega, hkrati pa izvleči staro glasbo iz »niše poznavalcev« z nekoliko nenavadnimi, tudi crossover programi. Wunderkammer je ostal zvest svojemu imenu, saj skuša biti od ustanovitve »soba čudes«. V zadnjih dveh letih je prišlo do največje spremembe, ko smo se odločili, da strnemo festivalske dogodke v en vikend s programom, ki traja od jutra do večera. Bila je precej tvegana zamisel, očitno pa tudi prikupna in posrečena, saj se je občinstvo povečalo.

Tema letošnjega festivala so Janas, vile sardinske tradicije, ki so lahko dobre ali bolj nagajive. V katerih glasbenih oblikah se bodo pojavile?

Začeli bomo nocoj s koncertom francoske skupine Le Concert de l’Hostel Dieu, kjer bo baročni violončelo iskal skupne poti z looperjem in hip hop plesalko. Druga »Jana« pa bo organist in čembalist Jean-Marc Aymes; predstavil bo program o glasbeniku Johannu Frobergerju, ki je veliko potoval, kar je obogatilo njegov stil z mnogimi kontaminacijami.

Hrvaško-britanski lutnjar Jadran Duncumb pa je dolgoletni prijatelj našega festivala in bo tokrat predstavil svojo novo cede ploščo, posvečeno Bachu, za katero je prejel nagrado Diapason d’or.