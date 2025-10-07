Z avtobusom po šoli naravnost do Brega, vendar ne do nje

Dijake slovenskih drugostopenjskih šol, ki vse domujejo pri Svetem Ivanu v Trstu, je včeraj zgodaj popoldne na tamkajšnjem Trgu Gioberti čakala nova avtobusna linija 58. Ta bo odslej med šolskim letom, ob dnevih, ko je pouk, dvakrat dnevno peljala najstnike domov v Breg. V pogovorih za Primorski dnevniki so bile uporabnice in uporabniki navdušeni, pogrešajo pa tovrstno povezavo v jutranjih urah.

Prve linije uvedli že pred leti

Tržaški prevoznik Trieste Trasporti je prve avtobusne linije, namenjene dijakom, uvedel že pred nekaj leti. Takrat so nastale proge 55 (Barkovlje-univerza), 56 (Milje-univerza) in 57 (Nabrežina-Sv. Ivan). Včeraj se je tem uradno pridružila 58, ki po novem od Svetega Ivana krene ob 14.05 in 14.55, skoraj istočasno kot 57 proti Nabrežini.

Velika razlika med številko 58 in drugimi šolskimi linijami je, da obratuje nova linija le »na poti domov«, medtem ko zapelje denimo 57 nabrežinske dijake tudi v šolo. Odločevalci so to odločitev utemeljili rekoč, da so povezave med Bregom in Sv. Ivanom v jutranjih urah dovolj dobre.