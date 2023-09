Z balkona videl moškega, ki je vlamljal v avtomobile

V noči na sredo je policija aretirala 41-letnega romunskega državljana s stalnim prebivališčem v Trstu zaradi poskusa tatvine v oteževalnih okoliščinah.

Patrulja policije se je odpravila v Ulico Marconi, kjer je moški s svojega balkona opazil, da nekdo skuša vdreti v parkirane avtomobile na ulici.

Policisti so v bližnji Ulici Fabio Severo kaj kmalu uspeli ustaviti krivca. V Ulici Marconi pa so našli avtomobil subaru z odprtimi okni in opel corsa z razbito šipo.

Policisti so moškega odvedli v tržaški zapor Ernesto Mari.