Z Barcolano letos več parkirišč

Letošnja Barcolana s seboj prinaša tudi parkirišča. Sicer začasna. Na zemljišču za silosom, kjer je letos poleti gostoval cirkus Cirque du Soleil, bo od četrtka do nedelje mogoče računati na skoraj 400 brezplačnih parkirnih mest, od katerih jih bo osem namenjenih invalidnim osebam. Vozniki bodo na parkirišče vstopali in izstopali s Trga Santos.

Izvršni direktor družbe TTP Francesco Palmiro Mariani je poudaril, da bodo ob vstopu na parkirišče po 24 ur na dan stali njihovi ljudje. Za vsako izmeno bodo na razpolago dali po dva človeka, je dodal Mariani, ki je tudi spomnil, da se bo na parkirišče vstopalo s trga Santos (s kraja, kjer je bil vhod v cirkus), izstopalo pa se bo ob obzidju, ki loči silos od Starega pristanišča. Parkirišče sicer ne bo varovano, vozniki pa ga bodo morali zapustiti predvidoma okoli polnoči.

Začasno parkirišče so si zamislili, ker se zavedajo, da ima Trst že v običajnih razmerah občutno premalo parkirišč za potrebe vseh voznikov, ki zaradi zasedenosti po ure in ure iščejo prosta parkirna mesta. Gialuz je sicer včeraj opozoril, da bodo v času jadralnega praznika obiskovalci imeli na voljo tudi dodatne avtobuse in vlake, saj so v sodelovanju z deželno vlado, mestnim prevoznikom in Italijanskimi železnicami dosegli poseben dogovor, v sklopu katerega bodo spodbujali tudi režim parkiraj in se odpelji z avtobusom ali vlakom. Obiskovalce zato vabijo, naj se v prihodnjih dneh poslužujejo teh povezav, je pristavil Gialuz, ki je izredno zadovoljen, da bodo vsaj za štiri dni tudi voznikom, ki se bodo v center napotili z vozili, lahko zagotovili parkirna mesta.