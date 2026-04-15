Z deli na cesti za Gropado bi lahko začeli spomladi prihodnje leto

Dela na cesti med Padričami in Gropado, ki že leta potrebuje obnovo, bi se lahko začela spomladi 2027. Zato, da bodo lahko le zabrneli stroji, pa mora Enota deželne decentralizacije (EDR) Trst najprej pridobiti lastništvo nad nekaterimi zemljišči (oziroma dostop do njih), ki so v zasebni lasti. Na časovnico bo torej še najbolj vplivalo trajanje faze razlastitev, ki je sicer v teku, s seboj pa že prinaša nekaj težav.

Predstavniki EDR - deželna enota je pristojna za gropajsko cesto - so izvedbeni načrt za obnovo ceste predstavili v ponedeljek zvečer v polni dvorani gropajskega društva Skala. Informativno srečanje z občani je potekalo v organizaciji rajonskega sveta za vzhodni Kras, ki je pred približno letom dni že priredil prvo tovrstno srečanje, je včeraj uvodoma spomnila predsednica rajonskega sveta Nives Cossutta (Demokratska stranka). Takrat so domačini tudi opozorili na nekatere potrebne izboljšave, ki so jih pri EDR upoštevali in vključili v projekt.

Načrt obnove obsega cestni odsek od vaškega trga do območja na cesti med Gropado in Padričami, kjer je usad. Projekt predvideva najprej vzpostavitev kanalizacijskega sistema za odvajanje voda, saj največ težav povzročajo ravno meteorne vode, ki stekajo na cesto. Nato bodo popravili zidove ob cestišču. Na strani, kjer je prišlo do usada, bodo obnovili približno 20 metrov zidu in varnostno ograjo, na drugi strani pa bo obnova zajela celotno dolžino zidu, ki ga bodo znova zgradili tako, da bo cesta širša za en meter. Prehod bo tako varnejši, predvsem za pešce.