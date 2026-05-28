Forum Tomizza po sledeh Orient Expressa znova povezuje vzhod in zahod

Legendarni vlak Orient Express, ki je nekoč povezoval različne svetove, od Pariza do Istanbula, približeval Evropo vzhodu oziroma vzhod Evropi, je v sredo zvečer »ustavil« v Trstu. Letošnji Forum Tomizza je idejno skočil nanj, da bi spodbudil razmišljanje o transnacionalizmu, preseganju meja, prostoru med kulturami, kjer so razlike priložnost za dialog in odprtost. V času, ko se Evropa ponovno sooca z vprašanji meja, identitete in sobivanja, kjer se uveljavlja val retorike o ogroženosti od vzhodnjakov, nagovarja forum svet nenehnih prehodov, migracij in kulturnih prepletanj.

Prvi večer 27. Foruma Tomizza, ki je potekal v Novinarskem krožku v Trstu (drevi je srečanje v Kopru, jutri pa bo v Umagu) je v imenu Slovenskega kluba povezoval Martin Lissiach.

Marta Verginella je opozorila, da pri razumevanju italijansko-slovenske meje še vedno vztrajajo orientalistične kategorije, ki otežujejo transnacionalno obravnavo zgodovine severnega Jadrana. Po njenem mnenju italijansko zgodovinopisje kljub sodobnim smernicam pogosto ohranja enostranski pogled na zgodovino obmejnega prostora. Lorena Fornasir in Gian Andrea Franchi sta predstavila delo organizacije Linea d’ombra, ki migrantom na Trgu Libertà v Trstu nudi hrano, zdravstveno pomoč in podporo. Poudarila sta, da je solidarnost politično dejanje ter da se borita proti vsem oblikam meja in izključevanja.

Matjaž Manček je skozi literaturo opozoril na stereotipe in strahove pred tujci, ki so v Trstu prisotni tudi danes. Rešitev za povezovanje različnih skupnosti vidi v kulturi, umetnosti in skupnih dogodkih, ki spodbujajo sobivanje. Franco Juri pa je govoril o zgodovinskem dojemanju vzhoda kot manjvrednega in nevarnega prostora v očeh zahoda. Opozoril je, da Kitajska danes dokazuje svojo tehnološko in gospodarsko moč, medtem ko zahod izgublja prepricanje o lastni civilizacijski superiornosti.