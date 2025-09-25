Z drevišnjim srečanjem uvod v znanstveni festival Trieste Next

Nocojšnje srečanje v gledališču Miela (ob 21. uri) z mednarodno priznanim fizikom, inženirjem in izumiteljem Federicom Fagginom bo uvod v tridnevni znanstveni festival Trieste Next, ki bo na Velikem trgu zaživel jutri popoldne. Ikona računalniških navdušencev, ki je revolucionirala digitalni svet, bo v Trstu predstavila svojo knjigo Oltre l’invisibile, z gostom pa se bo pogovarjal Marco Panara iz skupine NEM.

Z jutrišnjim rezanjem traku na Velikem trgu se bo 14. izdaja festivala Trieste Next začela tudi uradno. Organizatorji, različne tržaške znanstvene ustanove v sodelovanju z Občino Trst, napovedujejo heterogen program, ki vključuje več kot sto dogodkov, med predavatelji pa bodo tudi gostje iz tujine. Osrednji temi bosta tehnologija in inovacija. Za uspešno izvedbo letošnje izdaje bo skrbelo tudi 200 prostovoljcev, prvič pa so pri zasnovi srečanj sodelovali tudi študentje tržaške univerze.