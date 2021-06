Z Dunaja v Trst skoraj 12 ur

Z dve in polurno zamudo je danes zvečer ob 19.24 na tržaško glavno postajo pripeljal težko pričakovani avstrijski vlak, ki bo ponovno povezoval Dunaj preko Ljubljane s Trstom. Vožnja je zaradi zamude, ki sta jo povzročili kar dve tehnični okvari v Sloveniji – prva pri Zidanem mostu na voznem vodu, druga pa nekaj kilometrov pred Ljubljano na lokomotivi – trajala skoraj 12 ur. Se pravi, da je vlak porabil le štiri ure manj kot pred 164 leti, ko je cesar Franc Jožef I. odprl progo med Dunajem in Trstom. Prav zaradi te zamude je bilo na postaji čutiti kar nekaj zadrege, ki pa je pozneje vseeno prepustila mesto zadovoljstvu.

Prihod vlaka so pozdravili člani različnih železniških združenj ter predstavniki političnih in verskih institucij, med katerimi tržaški župan Roberto Dipiazza, deželni odbornik Graziano Pizzimenti, direktorica družbe Slovenske železnice - Potniški promet Darja Kocjan in predstavnik avstrijskih železnic Kurt Bauer. Poudarili so zadovoljstvo ob obnovitvi več kot stoletne povezave ter vzpostavitvi sodelovanja med Italijo, Slovenijo in Avstrijo. Vlak bo Dunaj s Trstom povezoval vsak dan: vozovnice bodo prodajali že po 29 evrov, vožnja pa bo predvidoma trajala nekaj manj kot devet ur.