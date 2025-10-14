Z ene od stojnic na Barcolani tatovi ukradli vsaj 50.000 evrov

Lastnike stojnice Buffalo Beer, ki je v minulih dneh na tržaškem nabrežju v naselju Barcolana ponujala pivo in hitro hrano, je v nedeljo čakalo grenko presenečenje. Ugotovili so, da so neznanci v noči na nedeljo odnesli blagajno. V njej je bilo med 50 in 70 tisoč evrov v gotovini, so sporočili. Dogodek so nemudoma prijavili policiji.

Kot so za Primorski dnevnik povedali na kvesturi, kriminalisti zbirajo dokaze o kraji. Obenem so povedali, da na stojnici s pivom in drugih bližnjih stojnicah v naselju Barcolana ni bilo varnostnih kamer. Policisti so pridobili posnetke drugih kamer na nabrežju Nazario Sauro, poskušali bodo ugotoviti, kdo je vlomil v stojnico in odtujil denar.