Z eno aplikacijo do uporabe vseh prevoznih sredstev

Evropski teden mobilnosti, pri katerem v tem obdobju vsako leto sodeluje tudi Občina Trst, je idealna priložnost za promocijo vseh trajnostnih načinov prevoza. Na Velikem trgu sta pristojni za promet v mestni vladi Michele Babuder in predsednik mestnega prevoznika Trieste Trasporti Maurizio Marzi Wildauer včeraj promovirala kombinacijo uporabe mestnih avtobusov in sistema za izposojo koles. Ob tej priložnosti je Marzi predstavil tudi nov povsem električni avtobus, ki vozi med mestnim središčem in Gradom sv. Justa.

Predsednik mestnega prevoznika je predstavil tudi kampanjo, v sklopu katere je še do ponedeljka mogoče izkoristiti 34-odstotni popust na avtobusne in pomorske vozovnice. Ta popust je mogoče izkoristiti preko aplikacije Glimble FVG. Ko uporabnik pride do strani za plačilo, naj vstavi vavčer M034TPL001, ki mu prinaša popust, je dejal Marzi. Pristavil je, da je Dežela FJK izdala novo aplikacijo Weelo, ki omogoča integrirano uporabo avtobusa, vlaka, izposojenih koles, ladij in parkirišč. Vse to je mogoče dobiti na eni in isti platformi, je še rekel predsednik in napovedal, da bodo do leta 2030 v posodobitev voznega parka investirali več kot sto milijonov evrov.