Z Galebovim šolskim dnevnikom do srečnejših dni

Sto različnih odgovorov za sto različnih možganov. Galebov šolski dnevnik, ki od septembra kraljuje na klopeh naših najmlajših, tokrat ponuja pravo poglobljeno potovanje med skrivnosti tega poglavitnega človeškega organa. Otroci pa lahko obenem odkrivajo tudi pomen dihanja, sproščanja, razvijanja pozitivnih misli in čuječnosti. Veliko je vaj, napotkov in misli za srečnejši in optimistično naravnan vsakdan.

Kako vse to skupaj pravzaprav zgleda so se lahko učenci in učenke osnovnih šol Franceta Bevka z Opčin in Virgila Ščeka iz Nabrežine včeraj, 22. oktobra, v Oddelku za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice spoznali na predstavitvi z urednico Alino Carli. Malčkom je v obliki delavnic in interaktivnih trenutkov skušala približati vsebine Galebovega šolskega dnevnika, ki ga je uredil Marko Gavriloski. Ilustrirala ga je Chiara Sepin, izdala pa Zadruga Novi Matajur.

Spremembe se pravzaprav začnejo z dihanjem. Če ga umirimo, se počutimo bolje in lahko skrbi postavimo na stranski tir. Rečeno, storjeno in že se je pisana druščina otrok ulegla na mehke blazine in začela globoko vdihovati in izdihovati. Po petih minutah tovrstne vaje so bili pripravljeni na vsakdanje izzive. Veselo so se lotili skupinske tehnike možganske nevihte.