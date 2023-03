Z Gibanjem petih zvezd kandidira tudi Paolo Magnani

V nelahki bitki proti favoritu, trenutnemu predsedniku deželne vlade FJK Massimilianu Fedrigi, je Gibanje petih zvezd, ki na volitvah za deželni svet podpira levosredinskega kandidata Massima Moretuzza, kot nosilko liste izbralo »veteranko« Eleno Danielis. Zanjo so se odločili, ker ima solidne politične izkušnje, ki si jih je nabrala kot tržaška občinska (2016-2021) in zdaj še rajonska svetnica. Kot posameznici, ki dela na področju menedžerskega razvoja, sta ji najbolj pri srcu inovacija in trajnostni razvoj.

Njeno in ostala imena sta senator in donedavni minister Stefano Patuanelli ter tržaški koordinator gibanja Andrea Ussai včeraj popoldne predstavila v dvorani Spazio libero v Škednju, kjer so se sestajali aktivisti proti škedenjski železarni društva No smog.

Na seznamu je tudi slovenski kandidat, Paolo Magnani, grafik in profesor tehničnega risanja, ki se v prostem času rad posveča fotografiji. V Gibanju petih zvezd je aktiven skoraj od njegovega nastanka, več kot deset let. Zanj namreč uteleša željo in upanje po spremembi. Če ti dano stanje ne ustreza, ga nihče ne bo spremenil zate, poskrbeti moraš sam, je kandidat orisal za Primorski dnevnik.

Njegovi politični cilji drugače sovpadajo s poklicnim poslanstvom. Najbolj mu je pri srcu izboljšanje razmer na šolskem področju, od primernejših prostorov do ugodnejših popustov za javni prevoz za šolsko mladino, je poudaril.

Za mesto v deželnem svetu se bodo potegovali še odvetnik in direktor tržaškega sodišča za mladoletne Alessandro Danieli, zdravstvena delavka Adriana Panzera, zaposlen na področju varnosti na delovnem mestu Cristian Bacci, dolgoletna mestna redarka in zdaj učiteljica podpornega pouka Rossana Venier, družinski zdravnik Pasquale Giannelli in strokovnjak za upravljanje z gotovino Alessandro Barburini.