Z izjemo božiča in prvega dne v letu za praznike sobotni vozni red avtobusov

Javno prevozno podjetje Trieste Trasporti bo med božično-novoletnimi prazniki, ko so šole zaprte, priredilo vozne rede linijskih avtobusov, ki vozijo na Tržaškem. V torek, 23., sredo, 24., ponedeljek, 29., torek, 30., in sredo, 31. decembra, ter v petek, 2., in v ponedeljek, 5. januarja, bo veljal vozni red, ki po navadi velja ob sobotah, ko so šole zaprte.

Obenem bo v teh dneh vozil avtobus številka 23, ki povezuje ploščad pred nekdanjo tovarno Wärtsilä pri Boljuncu in Trg Libertà, ter ob sobotah po navadi ne obratuje. 27. decembra in 3. januarja ta avtobus ne bo vozil.

Za to potezo so se pri podjetju Trieste Trasporti odločili v dogovoru z Deželo FJK, vozne rede so uskladili s šolskim koledarjem, da bi optimizirali javni prevoz. Kot so še sporočili pri prevozniku, bodo avtobusi 24. in 31. decembra vozili do 22. ure ali 22.30, glede na posamezne vozne rede. Na božični dan in 1. januarja 2026 pa bodo avtobusi vozili med 7. in 21. uro. S 7. januarjem bodo nazaj običajni vozni redi, ki sicer veljajo med šolskim letom. Več informacij o voznih redih je na voljo tudi na aplikacijah TPL FVG in MAAS FVG ter na spletni strani www.triestetrasporti.it.