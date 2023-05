Z lastnimi pametnimi celicami nad rakave

Onkološki in hematološki oddelek v pediatrični bolnišnici Burlo Garofolo je s prispevkom združenja AGMEN (Associazione Genitori Malati Emopatici Neoplastici del FVG) bogatejši za aparaturo za CAR-T celično terapijo. Naprava je izredno učinkovita pri zdravljenju bolnikov s krvnim rakom, celična terapija pa je namenjena tudi bolnikom, ki so neodzivni na zdravljenje, ki imajo ponovitev pri presaditvi ali po dveh ali več kemoterapijah.

Z donacijo v višini 150 tisoč evrov so bili včeraj v veliki dvorani Burla Garofola izredno zadovoljni predstavniki onkološkega in hematološkega oddelka in vodstva bolnišnice ter predstavniki deželne vlade. Njen predsednik Massimiliano Fedriga in pristojni za zdravje Riccardo Riccardi sta opozorila, da javno zdravstvo brez pomoči in donacij združenj oz. tretjega sektorja ne bi uspeli kriti potreb vseh bolnišničnih oddelkov in kupovati naprav, ki so lahko rešilna bilka za nekatere bolnike.

Več o akciji zbiranja denarja za nakup naprave CliniMACSProdigy je povedala predstavnik združenja AGMEN FVG Massimiliano Du Ban, ki je dejal, da gre za eno najvišjih donacij združenja v skoraj 40-letni zgodovini. V tem času so sicer zbrali osem milijonov evrov. »Zamisel, da bi kupili to napravo, se je rodila leta 2021. Pot je bila naporna, podona alpinistom, ki se želijo povzpeti na Everest, a nam je uspelo. In ponosen sem, da bodo onkološki mali pacienti in njihovi starši zdaj lahko računali tudi CAR-T celično terapijo,« je dejal Du Ban in dodal, da so konec marca s to napravo že pomagali šestmesečnemu dojenčku, ki se je odlično odzval na terapijo.

