Z lipicanci je nastopil v Disneyjevem filmu

Kader iz Disneyjevega filma iz leta 1963 Miracle of the white stallions, v katerem je bil Jože Jankovič statist

Bralcu smo dolžni daljše pojasnilo. Jankovič nikoli ne bi bil mogel biti vojak zavezniške vojske, leta 1945 je bil namreč star deset let. Slika, o kateri govorimo, je kader iz Disneyjevega filma iz leta 1963 Miracle of the white stallions. Posnet je bil prosto po resničnih dogodkih v izdihljajih druge svetovne vojne, ki so že napovedovali začetek hladne, ko so vojaki generala Pattona s pomočjo (tedaj še sovražne) nemške vojske prodirajočim Sovjetom izpred nosa izmaknili in na Bavarsko odpeljali ogromno čredo lipicancev. Te so Nemci med vojno umaknili iz različnih konjušnic preblizu bojišč in zbrali v kraju Hostouň v Sudetih na Češkem. Med njimi je bilo tudi 179 lepotcev iz Lipice, ki so jih leta 1943 tja odpeljali že mesec dni po kapitulaciji Italije.

Pivški Park vojaške zgodovine je o tem, po vojni skoraj pozabljenem dogodku, pred časom pripravil razstavo (posnet je bil tudi igrani dokumentarec z Vladimirjem Jurcem v glavni vlogi), na kateri se je ob drugih pojavila tudi omenjena fotografija. Na več spletnih straneh (zavajajoče) piše, da je fotografija povzeta iz »vojaških arhivov«, ampak vir ni zabeležen. Park, kot nam je pojasnil direktor muzeja Janko Boštjančič, vira sicer na razstavi ni navedel, ker izvor fotografije ni bil jasen.

Dvom je pomagal razrešiti YouTube. Na njem je Disneyjev film v celoti naložen in veličastni prizor umika konj s Češke na Bavarsko, katerega kader se natančno ujema s fotografijo, se pojavi po uri in 42 minut predvajanja. Konec zagonetke. Jože Jankovič, ki je bil zaposlen v kobilarni in je oskrboval lipicance v sklopu filmske produkcije, je seveda znal jahati, zato pa so ga v film vključili tudi kot statista.

