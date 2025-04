Z majem turistični avtobus tudi v Novi Gorici

Tako kot v Gorici, kjer so novost predstavili v prejšnjih tednih, bo tudi Nova Gorica dobila novo krožno turistično avtobusno linijo, ki bo povezovala znamenitosti Nove Gorice in okolice. »V letu Evropske prestolnice kulture v naših krajih pričakujemo še več domačih in tujih obiskovalcev, poleg tega želimo na ta način obogatiti našo turistično ponudbo. Linija bo začela delovati 1. maja in bo na voljo vse do 30. septembra letos, in sicer od petka do sobote,« sporočajo iz Mestne občine Nova Gorica, kjer so se za uvedbo dodatne storitve odločili v sodelovanju s Slovenskimi železnicami.

Za vožnjo z avtobusom »hop-on & hop-off« bo za celodnevno vozovnico potrebno odšteti 5 evrov, za otroke do dopolnjenega 10. leta starosti pa bo vožnja brezplačna. Vstopnico bo mogoče kupiti na avtobusu. Avtobus bo na svoji poti ustavljal na naslednjih lokacijah: Trg Edvarda Rusjana, Trg Evrope, Rafutski park, Zeleni vstopni center Lijak (od 7. junija dalje), Grad Kromberk, obračališče pri železniški postaji v Solkanu, Sveta Gora, Kostanjevica, Grad Rihemberk in Taktilna galerija v nakupovalnem centru Kromberk. Vozni red avtobusa je na voljo na spletni strani prevoznika Nomago in na avtobusnih postajališčih na vseh navedenih lokacijah.

Užitek in trajnost

»Za ta projekt smo se odločili, ker smo zaznali, da je Evropska prestolnica kulture v naše mesto privabila večje število obiskovalcev ter gostov, ki jim želimo poleg vseh prizorišč dogodkov Evropske prestolnice kulture predstaviti oziroma približati ključne turistične točke v naši občini. Odločili smo se za dodatno ponudbo tudi za tiste, ki morebiti k nam pridejo brez avtomobila oziroma da bi na ta način z uporabo krožnega avtobusnega prometa zagotovili bolj trajnostno obiskovanje teh točk. Zato tudi krožni promet, ki povezuje deset ključnih točk in kjer se bodo lahko turisti z avtobusom popeljali in se naužili naših turističnih znamenitosti,« je povedal novogoriški župan Samo Turel. Informacije glede turističnega avtobusa (tako kot ostale turistične informacije) je mogoče dobiti v Turistično informacijskem centeru Nova Gorica, Kidričeva ulica 11, 5000 Nova Gorica / +386 5 33 46 00 / nova-gorica@vipavskadolina.si; v Komunikacijski pisarni GO! 2025, Delpinova ulica 20, 5000 Nova Gorica / + 386 51 222 105 / marketing@go2025.eu in v Kulturno-informacijski stični točki (KIT), Kolodvorska 8, 5000 Nova Gorica / pr@kulturnidom-ng.si (od 1. maja dalje).

Od 19. aprila je avtobus domačinom in turistom na voljo tudi v Gorici, in sicer med vikendi. Storitev je brezplačna. S 1. majem bo v veljavo stopil poletni vozni red, ko bo avtobus vozil tudi ob petkih. Poletni vozni red bo veljal predvidoma do konca septembra, objavljen bo na vsaki postaji in na spletni strani Občine Gorica ter podjetja APT. Avtobus krene na pot izpred Leopoldovih vrat na grajskem griču, nato ustavi v Ulici Marconi, na Travniku, Ulici Silvio Pellico v bližini palače Attems Petzenstein in sinagoge, Ulici Giustiniani oz. parkirišču pred predorom Bombi in Ulici Cravos pri Rdeči hiši, kjer so v sklopu še nastajajoče arene predvideni množični dogodki.

Naj spomnimo, da Gorici že od februarja povezujejo nove oz. okrepljene čezmejne avtobusne povezave ter neposredna avtobusna povezava z letališčem v Ronkah, katerih cilj je izboljšanje mobilnosti med Slovenijo in Italijo v tem posebnem letu, ko se v čezmejnem prostoru veliko dogaja in je zato tudi priliv obiskovalcev od blizu in daleč večji od običajnega.