Z Narodnega doma pada omet

Kdor se v teh dneh sprehaja po Ulici Filzi ali pa je namenjen v Narodni dom, naleti pred Fabianijevo palačo na rdeče-bel trak, ki onemogoča nadaljevanje poti na tej strani cestišča. Zaradi padajočega oziroma nevarnega ometa na pročelju stavbe so pristojni namreč tamkajšnji pločnik zaprli za pešce. Pločnik pred celotno fasado Narodnega doma je tako neprehoden.

Pri Fundaciji Narodni dom, ki je od leta 2022 lastnica stavbe, so seveda z nevšečnostjo seznanjeni, rešujejo pa jo administrativni uradi univerze, ki stavbo uporablja. Kot je za Primorski dnevnik potrdil podpredsednik fundacije Walter Coren, je univerza že kontaktirala podjetje, ki naj bi v kratkem poskrbelo za popravilo. Kdaj bo glavni vhod v Narodni dom in s tem v tamkajšnje prostore univerze ter mladinskega oddelka Narodne in študijske knjižnice spet uporaben, trenutno ni mogoče napovedati.