Z nekaj kliki do dobrot, ki bodo potrkale na vaša vrata

Dostava hrane in živil je na Tržaškem praviloma na voljo le v mestnem okolju. In če želimo v slabem, kar koronavirusna pandemija nedvomno je, vseeno najti nekaj dobrega, je to pospešen razvoj možnosti dostave na dom tudi na ozemlju, ki doslej na to storitev ni moglo računati.

Napore za čim bolj celovito ponudbo spletnega nakupovanja kulinaričnih dobrot in pridelkov lokalnih kmetovalcev sta združila Slovensko deželno gospodarsko združenje in LAS Kras, ki sta danes skupaj predstavila njuna portala za dostavo na dom, o čemer sta spregovorila podpredsednik SDGZ in upravitelj podjetja Infordata Marko Petelin in predstavnik LAS Kras Robi Jakomin. Portal LAS Kras trieste.green in portal oddoma.it, ki so ga pripravili pri SDGZ, bosta začela delovati v ponedeljek. Oba portala sta dvojezična, ponujene izdelke bodo dostavljali po celi tržaški pokrajini. Poudarili so tudi, da so vrata za nove ponudnike, torej gostince, trgovce in kmetovalce, ki bi želeli svoje delovanje prenesti v spletno sfero, na stežaj odprta.