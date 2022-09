Z njim se je konservatorij uradno odprl Slovencem

Preden bi napočil konec njegove šest let dolge dogodivščine predsednika tržaškega konservatorija Tartini, so nastali temelji novega študijskega centra za promocijo slovenske glasbene kulture. Po dveh mandatih se Lorenzo Capaldo poslavlja od glasbene ustanove, ki je kot sam pravi del njega in njegove zgodbe. Na položaju bo sicer uradno ostal, dokler ne bodo imenovali novega predsednika, kar se mora zgoditi najkasneje 45 dni po koncu mandata (24. septembra 2022).Ob zaključku predsednikovanja je včeraj v deželni palači na Velikem trgu orisal razvejan in bogat obračun prehojene poti. Ob njem sta različne etape idejno prehodila direktor konservatorija Sandro Torlontano in deželna odbornica za šolstvo Alessia Rosolen.

Capaldova mandata bi lahko na kratko povzeli z dvema pojmoma, to sta utrjevanje mednarodnih vezi ter promocija večkulturnega značaja Trsta. Izzivov pa je še za zvrhan koš.

Julija so na strokovnem posvetu o jezikovnih manjšinah in višji glasbeni izobrazbi predstavili študijski center za promocijo slovenske glasbene kulture. Po treh letih pripravljalnega dela je upravni odbor spremenil statut, s katerim so uvedli vrsto novosti. Od tistih bolj praktične narave (bolj točne opredelitve nalog predsednika, direktorja in ostalih funkcij) do izrecnega sklicevanja na narodne skupnosti, ki sestavljajo Trst. Konservatorij je med institucionalne dejavnosti med drugim vključil tudi raziskovanje in poučevanje glasbe vseh skupnosti, ki so zgodovinsko prisotne na Tržaškem s slovensko na čelu.