Z novo reformo za vpis na medicino niso zadovoljni

Skoraj 600 študentk in študentov je včeraj dopoldne stopilo v predavalnice poslopja H3 tržaške univerze, da bi opravili prvo od dveh izpitnih preizkušenj, ki ju ločujeta od šestletnega študija medicine oziroma zobozdravstva. Prvi del šestmesečne poskusne dobe, ki jo je letos z reformo uvedlo italijansko ministrstvo za univerzo in raziskovanje, se je včeraj na vseh italijanskih univerzah istočasno zaključil z izpiti iz kemije, fizike in biologije.

Na voljo 210 mest

Kandidati so od 1. septembra do 7. novembra sledili predavanjem, ki jih je tržaška univerza priredila v pripravo na izpite. »Z reformo se nikakor ne strinjamo in prepričani smo, da ne zadovoljuje potreb univerze,« je priznal koordinator Oddelka za medicino in kirurgijo Marco Merlo, ki je s koordinatorko Oddelka za medicinske, kirurške in zdravstvene vede Mileno Cadenaro nadzoroval dogajanje v univerzitetnem poslopju H3, kjer so včeraj vse predavalnice namenili izpitom. Nanje je bilo prepuščenih 597 kandidatov od 647 vpisanih. Prepustili so namreč tiste, ki so redno sledili predavanjem in so zato izpolnjevali pogoje, ki jih predvidevajo nova pravila.

Kdor bo izpite izdelal, bo vključen v državni seznam in kot študent medicine sprejet v drugi semester, ki se bo začel 2. marca. V Trstu je na voljo 210 mest.