Sreda, 22 oktober 2025
Nasilje nad ženskami

Z novo zgibanko proti nasilju nad ženskami

Ob 25. novembru bodo v trgovinah Despar delili letake in tiskali račune s stiki v pomoč žrtvam

Eva Skabar |
Trst |
22. okt. 2025 | 11:35
    Z novo zgibanko proti nasilju nad ženskami
    Nova zgibanka trgovin Despar (TEDESCHI/ FOTODAMJ@N)
Podjetje Despar v sodelovanju s policijo prireja novo informativno kampanjo v podporo žrtvam fizičnega in psihološkega nasilja. Ob letošnjem 25. novembru, mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami, bodo v trgovinah, razpršenih po Furlaniji - Julijski krajini, delili informacijske letake in kontaktne številke centrov za pomoč ženskam. Pobudo so včeraj predstavili v dvorani tržaškega mestnega sveta.

Kje in kako do pomoči

Informativne zgibanke z naslovom Nasilje ni znak ljubezni. Vsak glas šteje bodo v trgovinah podjetja Despar Nord delili od 1. do 30. novembra. Te opisujejo različne oblike nasilja in znake, na katere mora biti žrtev pozorna, poleg tega navajajo stike, na katere se lahko obrne. To so številka za klice v sili 112, policija (113) in številka 1522, ki je namenjena žen skam, žrtvam nasilja. Navedena je tudi aplikacija policije YouPol in QR koda, ki omogoča dostop do vseh okoliških centrov za boj proti nasilju nad ženskami.

Številko 1522 in QR kodo bodo v trgovinah tiskali tudi na ozadje računov. Ženske, ki se spopadajo z nasilnimi moškimi, lahko poiščejo pomoč tudi na urgenci in v lekarnah.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku

