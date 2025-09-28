Z razstavo o tramvaju želijo podpreti njegov vnovični zagon

Dark Theme

Openski tramvaj ni le prevozno sredstvo. Tega se zaveda marsikdo v Trstu, predvsem pa na Opčinah, v vasi, ki mu je dala veliko število delavcev in tramvjerjev, v zameno pa dobila ogromen razvoj in potencial. Navezanost vasi se je nenazadnje pokazala na petkovem zelo dobro obiskanem odprtju razstave Openski tramvaj - Tram de Opcina v Prosvetnem domu. Večer v veliki dvorani Prosvetnega doma je ob navzočnosti domačinov, ljubiteljev tramvaja ter upokojenih in trenutnih zaposlenih uvedel nastop Aleksandra Ipavca na harmoniki.

Razstava o openskem tramvaju (FOTODAMJ@N)

Razstavo Slovenskega kulturnega društva Tabor so predstavili njeni trije kustosi oziroma kustosinji Jasmina Smotlak in Dunja Sosič ter kustos Andrea Di Matteo. Smotlak je poudarila, da je nova razstava prva tovrstna na Opčinah po treh letih, v primerjavi z zadnjo pa so povsem prenovili njeno grafično plat. Človeško plat tramvaja, je napovedala, bo podrobneje predstavila nova knjiga Prepletene zgodbe: Obrazi openskega tramvaja. Knjiga je nastala kot spremna publikacija ob razstavi, predstavili jo bodo v sredo zvečer.

