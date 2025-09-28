Z razstavo o tramvaju želijo podpreti njegov vnovični zagon

Openski tramvaj ni le prevozno sredstvo. Tega se zaveda marsikdo v Trstu, predvsem pa na Opčinah, v vasi, ki mu je dala veliko število delavcev in tramvjerjev, v zameno pa dobila ogromen razvoj in potencial. Navezanost vasi se je nenazadnje pokazala na petkovem zelo dobro obiskanem odprtju razstave Openski tramvaj - Tram de Opcina v Prosvetnem domu.
Večer v veliki dvorani Prosvetnega doma je ob navzočnosti domačinov, ljubiteljev tramvaja ter upokojenih in trenutnih zaposlenih uvedel nastop Aleksandra Ipavca na harmoniki.
Razstavo Slovenskega kulturnega društva Tabor so predstavili njeni trije kustosi oziroma kustosinji Jasmina Smotlak in Dunja Sosič ter kustos Andrea Di Matteo. Smotlak je poudarila, da je nova razstava prva tovrstna na Opčinah po treh letih, v primerjavi z zadnjo pa so povsem prenovili njeno grafično plat. Človeško plat tramvaja, je napovedala, bo podrobneje predstavila nova knjiga Prepletene zgodbe: Obrazi openskega tramvaja. Knjiga je nastala kot spremna publikacija ob razstavi, predstavili jo bodo v sredo zvečer.
Di Matteo je poudaril, da tokratna razstava ne obeležuje nobene okrogle obletnice, saj praznuje tramvaj letos 123 let od odprtja. »Z razstavo pa hočemo podpreti njegov vnovični zagon,« je dejal.
Odprta bo do 12. oktobra. Od ponedeljka do petka je na ogled med 16. in 19. uro, ob sobotah med 10. in 13. uro ter med 16. in 19., ob nedeljah pa le med 10. in 13. uro. Za večje skupine so ob predhodni najavi možni tudi drugi termini.
Opensko razstavo bo spremljal bogat niz dogodkov. Jutri zvečer bodo ob 18. uri predstavili družabno igro Tachite al tram, v sredo bo ob 18. uri predstavitev knjige Prepletene zgodbe z Martino Vocci. Prihodnji petek bo ob 19. uri aperitiv s tramvajem, v torek. 7. oktobra, bodo ob 18. uri predstavili knjigo La smonta la prossima?, niz se bo sklenil s Pogovori o tramvaju v četrtek, 9. oktobra, vedno ob 18. uri.