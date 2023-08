Z razvitjem prapora uraden začetek praznovanj

V Nabrežini je vse nared za praznik občinskega in vaškega zavetnika sv. Roka, ki se bo začel nocoj in bo trajal do nedelje.

Dogajati se bo začelo danes zvečer ob 18. uri s praznično sv. mašo v župnijski cerkvi, ki jo bo daroval nadškof, msgr. Redaelli. Evharistiji bo ob 19. uri sledilo uradno odprtje praznika pred kulturnim domom Iga Grudna, z razvitjem praprora sv. Roka, ki bo vse dni izobešen na pročelju kulturnega hrama. Kopije prapora bodo ravno tako do nedelje izobešene na zvoniku nabrežinske cerkve, na občini in sokolovem igrišču.

Tudi letos so organizatorji –Jus Nabrežina, SKD Igo Gruden, Godbeno društvo Nabrežina, športno društvo Sokol, župnijska skupnost in združenje staršev OŠ Virgil Šcek – poskrbeli za tri razstave: v glavni dvorani kulturnega doma bodo razstavljeni mašni plašči, liturgična oprema in stare podobe Kristusovega trpljenja. V dvorani Sergija Radoviča bo razstava Duša v jeklu – razstavljata Mirko Cristeig in Jasna Košuta. Tretja razstava bo v Kavarni Gruden, in sicer likovna razstava tečaja Ajlin Visentin. Sledila bo družabnost z glasbo priložnostnega tria Sv. Rok.

V četrtek bo ob 20.30 na vrsti literarni večer v župnijskem sadovnjaku. Gostja bo pesnica Marija Kostnapfel, s katero se bo pogovarjala prof. Vilma Purič, glasbeni del večera pa bo oblikovala Andrejka Možina.